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Şarkıcı İrem Derici'nin çocuk açıklaması gündem oldu: "Çocuklara tahammül edemiyorum"

Şarkıcı İrem Derici'nin çocuk açıklaması gündem oldu: "Çocuklara tahammül edemiyorum" Sahne şovları, kombinleri ve sesi bir yana dursun, özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Her fırsatta anne olmayacağını söyleyen Derici, "Çocuklara tahammül edemiyorum" dedi.