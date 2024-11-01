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Aşk hayatıyla açıklamalarıyla sürekli gündem olan şarkıcı İrem Derici, Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan İrem Derici, itirafta da bulundu.

Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Derici, “Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Kalbim ‘Bu iş yerinde grev vardır’ diye bir yazı tutsa da bana iki sene işlerime daha çok adapte olsam.

"YORGUNUM"

Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim. Onları biraz dinlendirmem lazım.” dedi.

Ünlü şarkıcı Çınar’ın “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"BALGAM ATARIM"

"Daha kötüsü var görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin ederim diyeceklerim de var. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda; onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor. Bir Shutter Island çekmişiz biz de."