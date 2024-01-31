Şarkıcı İzzet Yıldızhan, 9 çocuğunu Paris'e götürdü! Tatilden karesi sosyal medyada gündem oldu
ensonhaber.com

Birçok evlilik yapan ve bu birlikteliklerden 9 çocuğu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, yıllar önce verdiği bir röportajda, kalabalık bir aileye sahip olduğu için misafirliklere gidemediğini dile getirmişti.

Şarkıcı, son olarak 9 çocuğunu karne hediyesi olarak Fransa'ya götürdü.

Disneyland'a gittiler

Yıldızhan, çocuklarına dünyanın en büyük eğlence merkezleri başında gösterilen Disneyland'da eğlence dolu bir gün yaşattı.

3 gün sürdü

Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi. O anları paylaşmayı da ihmal etmedi. 9 çocuğuyla çekilen karesi sosyal medyada gündem oldu.