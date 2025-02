Şarkıcı Jennifer Lopez tarzıyla 67. Grammy Ödül töreninde! Güzelliğiyle damga vurdu

Haber Merkezi

Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 2 Şubat Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Grammy Ödülleri'nde boy gösterdi.

TARZI FARKI

Jennifer, parlak, şampanya renginde uzun bir etekle uzun kollu bir siyah üst tercih etti.

Gecede yılın Albümü ödülü Beyonce'nin "Cowboy Carter" isimli albümüne verilirken, "Texas Hold 'Em" şarkısı da Yılın Şarkısı ödülüne layık görüldü.

Dünyaca ünlü rapçi Kendrick Lamar "Not Like Us" ile Yılın Kaydı ödülünün sahibi oldu, En Yeni Sanatçı ödülü ise 2024'te en çok ses getiren sanatçılardan Chappell Roan'a verildi.