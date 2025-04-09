Şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor

AA

Türkiye, dünyaca ünlü bir yıldızı ağırlamaya hazırlanıyor....

Pop müziğin ikonik ismi Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında ülkemize geliyor.

Sanatçı, Türkiye’deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak.

Lopez’in enerjisi ve sahne şovlarıyla dolu bu turne, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

ANTALYA VE İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 1 Temmuz 2025’te Antalya’da bir otelde sahne alacak.

Ardından 4 Temmuz 2025’te İstanbul’da, Yenikapı Festivalpark’ta sevenleriyle bir araya gelecek.

Bu konserler, Lopez’in Türkiye’deki hayranları için yazın en çok beklenen etkinlikleri arasında yer alıyor.

KONSER TARİHLERİNİ DUYURDU

Sanatçı, dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye’deki performanslarının yanı sıra Lopez, 13 Temmuz’da Madrid’de, 15 Temmuz’da Barselona’da, 20 Temmuz’da Budapeşte’de ve 1 Ağustos’ta Kazakistan’da sahne alarak global hayran kitlesiyle buluşacak.

Turnenin ilk konseri Antalya’da başlayacakken, son durağı ise Kazakistan olacak gibi görünüyor; ancak turnenin tam programı henüz açıklanmadı, bu nedenle başka sürpriz duraklar da eklenebilir.

İLK KEZ 2012 YILINDA GELDİ

Jennifer Lopez’in Türkiye’deki geçmişi de oldukça dikkat çekici. Sanatçı, İstanbul’daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012 yılında vermişti.

O dönemde tek bir konser planlayan Lopez, hayranlarından gelen yoğun talep üzerine konser sayısını üçe çıkarmıştı.

Bu kez de Türkiye’deki müzikseverlerin ilgisinin büyük olması, Lopez’in sahnedeki büyüsünün hâlâ ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.