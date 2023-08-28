Şarkıcı Kalben sahnede kendinden geçti Şarkıcı Kalben, son verdiği konserde performansı esnasında yaptığı çılgın dansıyla herkesi şaşırttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri olan şarkıcı Kalben, son verdiği konserde yine kendinden geçti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Kalben, sahnede ilginç dansıyla dikkat çekti.

"Az papatya çayı içse"

Hayranlarının kamerasına yansıyan görüntülerle gündeme gelen Kalben'e “Kendinden geçmiş”, "Az papatya çayı içse" yorumları yapıldı.

Bu ilk değil

Kalben, geçtiğimiz aylarda da sahne aldığı bir konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak ettiği dansla çok konuşulmuştu.

O dönem sahnede bir sağa bir sola zıplayarak sesler çıkaran Kalben, uzun süre adından söz ettirmişti.