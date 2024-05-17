Şarkıcı Kalben'i uyuşturucu kullandığı görüntülerler yakalattı Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'a arkadaşları tarafından gizlice uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle şantaj yapıldığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

8 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Operasyonda ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenlendi ve şarkıcı gözaltına alındı.

İfadesinin ardınan serbest kalan Kalben'in ifadesi ve operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Uyuşturucu kullanırken video çektiler

Bu kapsamda operasyona bir video kaydının neden olduğu anlaşıldı.

Buna göre, Kalben'in yakın arkadaşlarından biri tarafından uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri, önce şantaj için kullanıldı sonra emniyete gönderilerek ihbarda bulunuldu.

Emniyete gelen kayıtla birlikte dilekçede, Kalben'in magazin dünyasından birçok isme de uyuşturucu temin ettiği, ayrıca enstrümanlarının içinde ülkeye uyuşturucu soktuğu iddia edildi.

Kalben'in konu hakkındaki ifadesi de ortaya çıktı.

"Görüntülerle bana şantaj yaptılar"

Sabah'ın haberine göre Kalben, uyuşturucuya çok yakın arkadaşları tarafından ziynet eşyalarının çalınması sonucu yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle başladığını söyledi.

Başka isimlere uyuşturucu temini suçlamasını kabul etmeyen Kalben, söz konusu görüntüleri yine yakın bir arkadaşının gizlice çektiğini, daha sonra bu görüntüler karşılığında para istediğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, şantaja boyun eğmeyerek para vermediği için ise bu görüntülerin ihbar konusu edildiğini belirtti.

Evine baskın düzenlenmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen müzisyenin evine baskın yaptı.

Baskın yapılan evde 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.