Şarkıcı Katy Perry'e ilgi yok! Dünya turnesini iptal edebilir

Haber Merkezi

Dünyaa ünlü şarkıcı Katy Perry aylardır yaklaşmakta olan "Lifetimes" dünya turnesine hazırlanıyordu.

Turne, 2025 Nisan ayında Meksika'da başlayacak ve Kasım ayında Madrid'de sona erecek şekilde planlandı.

İPTAL OLABİLİR

Avrupa şehirlerinde bilet satışlarının beklentilerin altında kalması endişe yaratıyor. İptal olacağı konuşulan turne için toplantılar yapılmaya devam ediyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu an için resmi bir iptal duyurusu yapılmamış olup, turne planlarının nasıl şekilleneceği ve Türkiye konserinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.