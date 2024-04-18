Şarkıcı Kobra Murat gençlik fotoğrafını paylaştı! Eski haline yorum yağdı

ensonhaber.com
Sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olacağını duyurmuştu.
Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim, ikinci kez ameliyat olmuştu.
Gençlik halini gösterdi
Kobra Murat, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.
Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Kobra Murat'ın gençlik haline sosyal medyada yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış