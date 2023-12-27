Şarkıcı Kobra Murat hastanelik oldu! Hayranlarından dua ve helallik istedi Ölüm tehlikesiyle ameliyata alınan Kobra Murat, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika dönüşünde soluğu hastaneden aldı.

Durumu acil olan Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Kobra Murat, ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yaptı.

"Karnımda bir patlama oldu"

Kobra Murat paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış.

"Süreç 1 ay sürecekmiş"

Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şu ana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir." diye konuştu.

Saatler süren ameliyat sonrası Kobra Murat yoğun bakıma alındı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre; ünlü şarkıcının durumu iyiye gidiyor.