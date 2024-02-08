Şarkıcı Kobra Murat'a MASAK şoku! "Altınlara el koyacaklar sandım" Geçtiğimiz yıl mal varlığıyla ilgili konuşan 'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, MASAK'ın telefonuyla şoke oldu.

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Tüm Türkiye'nin Kobra Murat, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demiş, herkesi şaşkına uğratmıştı.

'18 kilo altınım var'

Açıklaması sonrası gündem olan Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda." demişti.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan şarkıcı, MASAK'tan telefon aldığını şöyle söyledi:

"Neyimi inceliyorlar"

"MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi, benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk, aradık nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi, bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olması lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?"

"El koyacaklar sandım"

Kobra Murat, ayrıca "Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım." ifadelerini kullandı.