Şarkıcı Kubat yaşlanmıyor: "Balmumu heykeli gibiyim" Şarkıları ve albümleri ile kalplere dokunan Kubat, kıbrıs konseri öncesi yaptığı açıklamada kendini balmumu heykeline benzetti.

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Türk Halk Müziği'nin başarılı isimlerinden Kubat, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde konser verdi.

Kubat, sahne öncesi muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi.

"Balmumu heykeli gibiyim"

Yazın gelmesiyle yoğun konserinin devam ettiğini söyleyen Kubat, “Balmumu heykeli gibiyim hiç değişmiyorum dimi arkadaşlar. Çok yakında sürprizlerle geleceğim. Hiç tahmin etmediğiniz isimlerle düet yapacağım" dedi.

"Şanslıyım"

"Son zamanlarda erkek sanatçılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna Kubat, "Kişi nasıl mutlu oluyorsa öyle yapmalı ben biraz bu konuda şanslıyım. Geçenler de özel bir gece de sevgili Emel Sayın, 'biraz bir şeyler mi yapmak lazım yaş ilerledi' dedi.

"Botoks olabilir"

En son bana baktılar, 'ya sen hiç değişmiyorsun balmumu heykeli gibisin' dediler. Zamanı gelince minik minik dolgular botoks olabilir. Deformasyona karşıyım bambaşka bir insan oluyor tanımıyorsun.

"Ömür uzadı"

O insan nasıl içine sindiriyor ben onun anlayamıyorum. Ama sindiriyorsa da olabilir. Ömür uzadı herkes genç kalmak istiyor" yanıtını verdi.