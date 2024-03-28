Şarkıcı Kuşum Aydın'ı dolandırdılar: "Param bitti ayıp be" Ekranlara bir dönem damga vuran ve sabah programlarının aranan ismi olan Kuşum Aydın, son olarak TikTok isyanıyla dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Asıl Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, bir dönem ekranların unutulmaz isimleri arasındaydı. Ünlü şarkıcı, artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen Kuşum Aydın, değişimiyle sık sık gündeme geliyordu.

Kuşum Aydın son olarak TikTok isyanıyla dikkat çekti.

"Mucize krem" tuzaklarına düşen Kuşum Aydın, sosyal medyadan isyan etti.

"Arada bir doğruyu da söyleyin"

"Yok bunu alın mucize bir krem diyenlere söylüyorum. Aldık param bitti biliyor musunuz ayıp." diyen Kuşum Aydın, "Arada bir doğruyu da söyleyin." diyerek kızdı.

"Param bitti, ayıp be" isyanında bulunan Kuşum Aydın'ın son hali yine çok konuşuldu.