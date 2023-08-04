Şarkıcı Kutsi yakıtı bitince yolda kaldı
DHA

Asıl adı Ahmet Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, trafikte zor anlar yaşadı.

SKutsi'nin ancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti.

Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.

Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı

Yakıt gelince yoluna devam etti

Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı #3
Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı #4