Şarkıcı Linet'i çalışanı soydu! Hırsız en yakını çıktı

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Güçlü sesiyle bilinen Türk-İsrailli şarkıcı Linet, şu sıralar yaşadığı hırsızlık şokunu atlatmaya çalışıyor.

Evinde çalışan kadın personeli tarafından soyulan Linet, şikayetçi oldu.

Önceki gün konser öncesi basının karşısına çıkan ünlü isim, moralinin çok bozuk olduğunu söyledi.

Hayatı boyunca hep kadınlara destek verdiğini, bunu yapanın da bir kadın çalışanı olduğunu öğrenince yıkıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, içini şöyle döktü:

"TÜRK ADALETİNE İNTİKAL ETTİ"

"Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın, destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa...



Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız. Bundan sonra yüzde 100 güvenmeyeceğiz tabii ki. Gözümüzün her şeyin üstünde olması gerekiyor.

"HEP KADINLARI DESTEKLEDİM"