Şarkıcı Melek Mosso dansıyla sahnede kendinden geçti Önceki gün Ankaralı sevenleriyle buluşan Melek Mosso, sahnede bir an olsun yerinde durmadı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda da eşi Serkan Sağdıç ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Melek Mosso, Ankara'da dinleyicileriyle buluştu.

Mosso'nun kırmızı payet elbisesi ile gerçekleştirdiği sahne şovusosyal medyada gündem oldu.

Sahnede bir an olsun yerinde duramayan Melek Mosso, dansıyla hayranlarını mest etti.

Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yaşamadığım duyguları hissettim"

Ekim 2023'te evlendiği Serkan Sağdıç'la çıktığı Maldivler tatilinde paylaştığı dans videosuyla da daha önce gündeme gelen Mosso, "Uzun zamandır dans etmediğimi fark ettim, yaşamadığım duyguları hissettim" demişti.