Şarkıcı Melike Şahin'den Narin tepkisi! Sahnede gözyaşlarına boğuldu Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Ünlü şarkıcı Melike Şahin konser verirken minik Narin için gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi

8 yaşındaki minik Narin'in cansız bedeni bu sabah kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından soruşturma kapsamında aile üyelerinin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, detaylar da belli olmaya başladı. Boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

SAHNEDE AĞLADI

Her detayıyla tüm ülkeyi yasa boğan acı habere ünlü isimler de tepki gösterdi.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Melike Şahin oldu. Şahin, konser verdiği sırada duygularını ifade etmek istedi. O anlarda duygusallaşıp ağlamaya başlayan Şahin, "Bu duygusallığım için üzgünüm ama bunu sizden saklayamam" dedi.

"SANA SORMAYACAĞIM"

Seyircilerden biri 'Ağlama' diye bağırınca sinirlenen Melike Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım" dedi. Bu sözlerin ardından seyirciler büyük bir coşku ile alkış tuttu.