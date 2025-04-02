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90'ların koşan adamı Mirkelam, uzun zamandır magazin gündeminde yoktu. Ünlü şarkı yaptığı açıklamayla dikkat çkti.

Geçen yıl popçu Metin Arolat’ın üç gün önce de Volkan Konak’ın sahnede ölümleri ile ilgili Mirkelam şunları söyledi:

"ÇOK ANLAMLI"

"Arkadaşlarımızın erken yaşta gitmesi üzücü. Böyle kayıplar hep duygusal zamanlarıma denk geliyor. Ölümden güzel bir şey çıkmaz ama sahnede vefat etmek, bir sanatçı için anlamlı bir durum. Ben de kendi adıma sahnede vefat etmek isterim."