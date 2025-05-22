Şarkıcı Muazzez Ersoy, 38 beden oldu! Formunun sırrını açıkladı

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Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Türk müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Ersoy, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

66 yaşındaki Muazzez Ersoy'un fit görüntüsünün sırrı merak edildi. 38 beden olan Ersoy, fit vücudunun sırrını açıkladı.

TEK ÖĞÜN

Tek öğün beslendiğini söyleyen Muazzez Ersoy "Günde sadece 1 kez yemek yiyorum. Şimdi istesem de 5 öğün yiyemem, midem almıyor. Bir de alkolüm yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Sosyal medyada kendisinin izni olmadan yapılan haberleri gören Ersoy, takipçilerini uyarmıştı.