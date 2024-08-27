Şarkıcı Muazzez Ersoy dekolteli sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafeti sosyal medyada konuşuldu Nostalji müziğin kraliçesi Muazzez Ersoy, bir bankanın 100. yıl kutlamalarında sahne aldı. Ünlü şarkıcının dekolteli tarzı gündem oldu.

Haber Merkezi

Türk sanat müziğinin 'nostalji kraliçesi' 65 yaşındaki Muazzez Ersoy, önceki akşam bir bankanın kutlama gecesi için sahnedeydi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEDİ

Ersoy, Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseptiyle yüz yıllık unutulmaz şarkılar söyledi.

Sahnesinin ilk anlarından son dakikasına kadar enerjisiyle herkesi mest eden Ersoy, derin dekolteli kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcının tarzına takipçileri yorum yapmadan geçmedi.