Şarkıcı Murat Boz Almanya'da! Sahnedeki garip hareketleri gündem oldu Konser için Almanya'ya giden takışıklı popçu Murat Boz'un sahnedeki el hareketi gündeme oturdu.

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ensonhaber.com

Yılladır aradığı aşkı bulamayan bahtsız yakışıklı Murat Boz, uzun zamandır yalnız.

Ara sıra bazı isimlerle adı aşk dedikodularına karışsa da bekar hayatına devam eden ünlü isim, kendini işine adadı.

Almanya’da değişik hareketler

Boz, en son Almanya’daki sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Murat Boz'un konser sırasında yaptığı el hareketi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sahnedeki performansı esnasında gerçekleştirdiği bu hareket tepkilere neden oldu.