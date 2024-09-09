Şarkıcı Murat Boz'dan itiraf var! Hadise'ye aşığım ÜNlü popçu Murat Boz, Hadise'ye hayvan olduğunu dile getirdi. Boz, Hadise'nin her alanda çok iyi olduğunu da söyledi.

Haber Merkezi

Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren ve konseri öncesi muhabirlerle sohbet eden Murat Boz, O Ses Türkiye'den tanıştığı ve yakın arkadaşı olduğu bilinen şarkıcı Hadise ile söyledikleriyle gündem oldu.

"BURANIN SEYİRCİSİ BAŞKA"

Konser verdiği otelin kendisi için bir anlamı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Buranın seyircisini çok seviyorum, bu yüzden repertuvarımda onlar için güzel değişiklikler yaptım," dedi.

Boz, İstanbul’da uzun süre gözükmemesiyle ilgili sorulan soruya samimi bir yanıt verdi.

"İZMİR'İ SEVİYORUM"

“Bu sene İzmir’de vakit geçirdim, işlerimi oradan yürüttüm. Tatil yapmamış olsam da, İzmir’de olmak bana tatil gibi geldi. Konser dönemimiz yaz aylarında yoğun oluyor, genelde İstanbul’dan işlere giderdim, bu sene bir değişiklik yaptım. Belki ileride tamamen İzmir’e taşınırım, neden olmasın? Ege Bölgesi’ni çok seviyorum,” diyerek gelecekte İzmir’de yaşamayı düşündüğünü belirtti.

"ARADA DİYETİ BOZUYORUM"

Boz’a sıkça sorulan diyet sorusu yine gündeme geldi. Boz, yıllardır sağlıklı beslenme konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 7-8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Ekstra tuz ya da şeker katmam, tatlı ve ekmek hiç yemem. Sahne performansım için bu konuda çok dikkatliyim, gerçekten büyük fark ediyor. Glüten beni etkiliyor, ama arada diyetimi bozduğum da oluyor. O zaman ne varsa, kebap dahil hepsini yiyorum,” diye konuştu.

"HADİSE HER ALANDA İYİ"

Hadise’nin sinema alanındaki başarısı hakkında sorulan soruya da içtenlikle yanıt veren Murat Boz, “Hadise her alanda başarılı. Müzikte zaten imzasını attı, sinemada da enteresan işler çıkaracağından eminim. Filmi çıktığında büyük merakla izleyeceğim,” dedi.