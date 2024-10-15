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Şarkıcı Murat Boz’un sevgili kriteri! "Gönlü güzel olsun"

Şarkıcı Murat Boz’un sevgili kriteri! "Gönlü güzel olsun" Uzun zamandır kalbi boş olan Murat Boz'a bir sevgilide ne gibi özellikler aradığı sorusu soruldu.