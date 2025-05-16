Şarkıcı Murat Dalkılıç 11. kez burun ameliyat oldu! Son halini gösterdi

Haber Merkezi
Şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez operasyon geçirdi.
11 OLDU
İlkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığını belirten şarkıcı Murat Dalkılıç, yeniden ameliyat oldu. Geçmiş yıllarla birlikle toplam 10 kez ameliyat olan şarkıcı, bu defa 11'inci kez ameliyat masasına yattı.
AMELİYATTAN SONRA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şarkıcı, ameliyattan sonra takipçilerine sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
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