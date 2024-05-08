Şarkıcı Mustafa Sandal yeniden ticarete girdi! Pet shop açtı

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Pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıllarda ticarete atılmıştı.
Sandal, bir ayakkabı markasının özel ürünlerini satmak için İstanbul Küçük Armutlu’da mağaza açmıştı.
Batmıştı
Mustafa Sandal’ın büyük oğlu Yaman’a açtığı ayakkabı dükkanında işler yolunda gitmedi. Ünlü popçu ayakkabı mağazasını kapattı.
Pet shop açtı
tv100'ün haberine göre; Sandal, şimdi ise bambaşka bir sektöre giriş yaptı. Ünlü popçu, pet shop açtı ve yeni sektöre hızlı bir başlangıç yaptı.
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