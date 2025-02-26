Şarkıcı Nadide Sultan canlı yayında ağladı: Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

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Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, katıldığı programda duygusal anlar yaşadı.

Yaptığı samimi açıklamalarla izleyenleri üzen Nadide Sultan, kız kardeşinin bipolar rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve babasının aile üyelerine şiddet uyguladığını dile getirdi.

Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan ünlü şarkıcı, yaşadıkları sıkıntıları gözyaşları içinde anlattı.

"TRAVMALARIM VAR"

Programda çocukluk yıllarına dair anılarını anlatan Nadide Sultan, özellikle babasıyla yaşadığı zorluklardan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babalarının ona şiddet uyguladığını dile getiren sanatçı, yaşadıkları travmaların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"BABAMLA DUYGUSAL BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Program sırasında çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtıldığında, duygularına daha fazla engel olamayan Nadide Sultan, “Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok” dedi.

Ünlü sanatçı, en büyük korkusunun sevdiklerinin acısını görmek olduğunu dile getirerek, “Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı” ifadelerini kullandı.

Sultan'a açıklamalarından sonra hayranlarından destek mesajları yağdı.