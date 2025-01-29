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Bir dönemin en çok dinlenen parçalarıyla binlerce kişinin sevgisini kazanan Nadide Sultan, modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu oldu.

Müzik kariyeriyle ilgili daha önce bilinmeyen detayları paylaşan Nadide Sultan, çarpıcı açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu!

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Nadide Sultan, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı. Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı:

"5 ÇOCUK YAPARDIM"

“Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim. Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan’la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım.”