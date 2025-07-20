Şarkıcı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin güçlü sesi ve unutulmaz şarkıların sahibi Nazan Öncel, sabaha karşı yaşadığı yüksek nabız ve tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, Nazan Öncel’in gece saat 04.30 sularında şiddetli çarpıntı, yüksek tansiyon ve nabız sorunları nedeniyle hastanenin acil servisine başvurduğu belirtildi.

Yapılan tetkiklerde sanatçının kalp damarlarında yeniden daralma oluştuğu tespit edildi.

İKİNCİ KEZ STENT TAKILDI

Daha önce de kalp rahatsızlığı geçiren ve bir stent takılan Nazan Öncel'e, doktorlar tarafından yeni bir müdahalede bulunuldu.

Kardiyoloji uzmanlarının yaptığı işlemle sanatçının kalp damarlarına ikinci bir stent yerleştirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, “Müdahale başarılı geçti, hastanın durumu yakından izleniyor. Şu anda sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” ifadeleri kullanıldı.

YOĞUN GÖZLEM ALTINDA

Nazan Öncel’in hastanedeki tedavisinin bir süre daha devam edeceği, sanatçının yakınlarının ve sağlık ekibinin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Hayranları ve sanat camiasından birçok isim, sosyal medya üzerinden Öncel’e geçmiş olsun mesajları ile destek verdi.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR

Türk pop müziğinde kendine özgü yorumuyla öne çıkan Nazan Öncel, “Geceler Kara Tren”, “Sokak Kızı”, “Erkekler de Yanar”, “A Bu Hayat” ve “Demir Leblebi” gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

Söz yazarlığı ve besteciliğiyle de önemli bir yere sahip olan Öncel, uzun yıllardır müzik kariyerine aralıksız devam ediyor.