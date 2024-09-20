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Bir dönemin efsane isimlerinden ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medyada aktif hallerine devam ediyor.

68 yaşındaki Öncel, yayınladığı videoda estetikle ilgili samimi düşüncelerini dile getirdi.

Takipçilerinin kendisine sürekli 'yaşlandın' yorumu yapmasından rahatsız olan olan ünlü şarkıcı, açıklama yaptı:

"ZAMANIN ELİ DEĞMİŞ"

"'Ne olmuş Nazan sana?' diye soruyorsunuz. Ne olacak güzelim, zamanın eli değmiş diyeceksiniz. Ama yine de kendime kıyamam doğrusu. Böyle geldim, böyle gitmek isterim.

Hayat bu, hiç belli olmaz. Belki bir gün hiç beklenmedik bir aşka toslarsam, tükürdüğümü de yalarım."