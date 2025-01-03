Şarkıcı Nez ifşa etti! Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif

Haber Merkezi

En son Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif yapan kişiyi ifşa etti.

Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, Nez'e “3 bi -4 bin dolara neler olabilir mesela Nez Hanım” şeklinde mesajlar attı.

"YAZIKLAR OLSUN BİR DE FENERBAHÇELİ"

Açıklama yapan ünlü şarkıcı "Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var." dedi.

Ünlü isim, şahıs hakkında dava açacağını da sözlerine ekledi.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Nez'in Fenerbahçeli yetkililere şikayet ettiği kişi hakkında Başkan Ali Koç'un derhal 'Kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmamasın' talimatı verdiği ifade edildi.