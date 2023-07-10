Şarkıcı Nez'den TikTok'a giriş dansı Uzun zaman ara verdiği sahnelere geri dönen şarkıcı Nez, TikTok'a iddialı dansı ve kıyafetiyle giriş yaptı.

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ensonhaber.com

Yıllar önce çıkardığı 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Nez, uzun bir ara verdiği sahnelere söndükten sonra sosyal medya kanallarına da hızlı bir giriş yaptı.

TikTok kutlaması

Sahne performansıyla hayranlarından beğeni alan Nez, TikTok'a girince ikonikleşen dansını da yapmadan duramadı.

Derin yırtmacı ve dekoltesiyle dans eden Nez, iç çamaşırının görünmesini umursamadan kendinden geçti. Nez'e hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.