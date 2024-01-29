Şarkıcı Nez'in iddialı elbisesiyle yaptığı dans gündem oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Nez, sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştı.

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'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez'in eski popüler günleri olmasa da sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Nez'in sahne tarzları, dansları, iddialı paylaşımları çok konuşuluyor. Şarkıcı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Dans ettiği anları 104 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Siyah dekolteli ve yırtmaçlı elbises

Şarkıcının siyah dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dans ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşıma sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

"Siyah giyen kadınlar"

"Siyah giyen kadınlar" notunu düştüğü paylaşımına yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı şu sıralar moda olan pavyon dansını da yaptı. Nez paylaşımına "Son noktayı koyalım" yazdı.