Şarkıcı Nez'in tüketim isyanı: "Aylardır aynı kostümü giyiyorum" Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Nez'in bir isyanı var. Ünlü şarkıcı insanların tüketim çılgınlığı hakkında konuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, uzun süredir müzik sektöründen uzaktı.

Yıllardır yurt dışında yaşayan şarkıcı Nez, marka tutkusu ve tüketim çılgınlığına tepki gösterdi.

Nez, “17 yıl İngiltere’de yaşadım böyle şey görmedim. Aylardır aynı sahne kostümünü giyiyorum.” dedi.

Hayatı minimal yaşadığını ve fazla tüketimin zararlı olduğunu söyleyen Nez, ihtiyacı olmayan şeylere para harcamadığını anlattı.

"Sokaktaki 40 kedimle paylaşmayı seviyorum"

İnsanların tüketim çılgını haline geldiğini düşünen ünlü şarkıcı, “En baba telefon markasını alıyoruz. Arabalara bakıyorsunuz son model. Bunlar bana göre çok fuzuli şeyler. Ben sokaktaki 40 kedimle paylaşmayı seviyorum o parayı. Dünyaca ünlü isimler bile bir turneye gidip üç kıyafetle bitiriyorlar işi. Tüketim ülkesinde yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.