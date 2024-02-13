Şarkıcı Nilüfer, kızı istedi diye dövme yaptırdı! 'Evlat için çiğ tavuk yenir' 68 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Evlat için çiğ tavuk yenir' dedi ve kızı istedi diye dövme yaptırdı.

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Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan pop müziğinin sevilen ismi Nilüfer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Dövme yaptırdı

68 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe'nin dövme ısrarına kayıtsız kalamadı.

"Tutturdu"

Şarkıcı paylaşımına, "Uzun yıllardır kızım beni dövme yaptırma konusunda ikna etmeye çalışıyor, ben de hayır diyorum hep. Bu hafta sonu yaptığımız iki günlük bodrum kaçamağında tutturdu, yine aynısından ikimiz de yaptıralım diye.

"İnsan evladı için çiğ tavuk yer"

İnsan evladı için çiğ tavuk yer ilkesinden yola çıkarak boyun eğdim. Ve çok tatlı minicik bir yıldızımız var orta parmağımızda." notunu düştü.