Şarkıcı Nilüfer ve kızından şikayetçi olmuştu! Deniz Uğur Aile Mahkemesi'nin kararını açıkladı Oyuncu Deniz Uğur'dan yeni açıklama geldi: "Mahkeme, oğlumu bana teslim ediyor"

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Haber Merkezi

Haber spikeri Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Yaşanan bu olayların ardından ailede kriz çıktı. Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe hakkında 'oğlum kaçırıldı' diyerek suç duyurusunda bulundu. Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu, konuyla ilgili konuşmuş ve iddiaları yalanlamıştı.

Şikayette bulunan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı:

"ÇOCUĞUM BENDE KALACAK"

"Avukatım haber verdi. Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir. HUKUK KARAR VERDİ. Diyeceklerim bu kadar."