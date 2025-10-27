Şarkıcı Nükhet Duru küvette! Pozuna yorum yağdı

Abone ol: Google News

71 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 08:38
  • Nükhet Duru, 71 yaşında olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
  • Son olarak küvette verdiği pozla büyük ilgi topladı.
  • Sanatçı, iddialı kareleriyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Bir dönemin en popüler isimlerinden Nükhet Duru, şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı sanatçılardan.

Sosyal medyada aktif olan Nükhet Duru, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

KİM DER 71

Duru, 71 yaşına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sık sık genç kızlar gibi pozlar veren şarkıcı, Instagram'daki iddialı kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

