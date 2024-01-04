Şarkıcı Nükhet Duru’dan pişmanlık itirafı! "Kendimi duvardan duvara vurdum" Türkiye'nin güçlü kadın seslerinden Nükhet Duru, katıldığı programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti.

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1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atan, 1974'te ilk plağı yayınlanan Nükhet Duru, katıldığı programda iki büyük pişmanlığını açıkladı.

Duru, Türk pop müziğine damga vuran “Ele Güne Karşı” ve “Beni Yak Kendini Yak” şarkılarını nasıl kaçırdığını anlattı.

"İlk bana getirdi"

Duru, “Özkan Uğur, ‘Ele Güne Karşı’ şarkısını ilk bana getirdi. ‘Hayatım daha ciddi bir şeylerin var mı?’ diye sordum. Sonra da kendimi duvardan duvara vurdum.

"Anlamamışım ne yapayım

Gençlikte insan büyük laflar etmeyi ve söylemeyi marifet sanıyor. Halbuki orada o kadar dolaysız ve bizim deyimlerimizden yola çıkılmış bir sitem var. Anlamamışım ne yapayım” diye konuştu.

"Hayatım çok marazlı bu şarkı"

Sanatçı, Sezen Aksu’nun “Beni Yak Kendini Yak” şarkısını da ilk dinlediğinde beğenmediğini anlattı: “Sezen’e ‘Hayatım çok marazlı bu şarkı. Niye yakıyoruz, ne oluyoruz? Gelmedi bana bu iyi’ dedim.

"Allah seni nasıl bilirse öyle etsin"

‘Allah seni nasıl bilirse öyle etsin’ dedi. Sonra şarkıyı Ferdi’ye (Özbeğen) verdi. Ferdi’ye de oturmadı. ‘Mecbur kaldım yine kendim söyleyeceğim’ dedi.”