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Bir dönemin popüler şarkıcılarından Pınar Dilşeker, uzun zaman sonra magazin gündeminde kendisine yer buldu.

Artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Dilşeker, annesi 75 yaşındaki Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırdığını duyurdu.

52 yaşındaki şarkıcı Pınar Dilşeker, hastaneye kaldırılan annesi için sosyal medyadan sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Şarkıcı, sosyal medya hesabından annesinin hastanede olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, 'Sabah 06.30'da hastaneye yatıyoruz. Kan işlemlerimizde şükürler olsun tamamlandı. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar' mesajını yazdı.