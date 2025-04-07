Şarkıcı Safiye Soyman ilk sahneye çıktığı anı paylaştı

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Seda Sayan ile birlikte sık sık estetik yaptırmasıyla gündemden düşmeyen Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, sosyal medyadaki aktif hallerini sürdürüyor.

Genellikle fotoğraflarına yaptığı filtrelerle magazin gündeminde yer alan Safiye Soyman, bu defa ilk sahneye çıktığı anı paylaştı.

"İLK SAHNEYE ÇIKTIĞIM AN"

Eski halini yayınlayan ünlü şarkıcı, "90'lı yıllarda biraz nostaljiye gidelim dedim ilk sahneye çıktığım zaman" dedi.

Soyman yaptırdığı estetiklerle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Seda beni kullanıyor kobay olarak, önce ben yaptırıyorum. Sonra o da aynı yere gidiyor. En son gıdığımı aldırdım zaten, başka yüzümde bir şey yok ki”