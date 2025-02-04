Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Bir YouTube programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Soyman, uzun yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk hakkında şaşırtan ifadeler kullandı.

"BEN VARSAM FAİK VAR"

Soyman, "Onu kim meşhur etti, ben. Asıl ben olmazsam o biter. O öyle dediyse... Ben onu yarattım. O bir restorancıydı. Ben varsam Faik var." ifadelerini kullandı.

Neden evlenmediği hakkında konuşan Safiye Soyman, nikaha karşı olduğunu söyledi.

"FOBİM VAR"

Soyman, "Benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için, bundan dolayı evlenmiyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım." diye konuştu.