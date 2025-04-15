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Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra bambaşka birine dönen Selen Görgüzel, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dört ay önce çıkardığı ‘Arabex’ şarkısı ile iki milyon dinleyiciye ulaşan Selen Görgüzel, Ola dergisine konuştu.

Kendini öven Görgüzel, şöyle konuştu:

"ESTETİĞİYLE İLGİLENİYORUM"

“Bu yazın hit şarkısı belli. Arabeskin içindeki estetiği ortaya çıkardım. Arabeskin sadece ağlayan, yakan, yıkan haliyle değil, içindeki estetikle ilgileniyorum. Acıyı da zarafetle yaşamanın, o duyguyu incitmeden anlatmanın bir yolu var. Arabex işte tam da bu noktada doğdu."