Şarkıcı Selen Görgüzel takipçisinin yaptığı yoruma kızdı! "Ben kimsenin yavrusu değilim" Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden Selen Görgüzel, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

ensonhaber.com

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, gündemden düşmüyor.

Hem açıklamaları hem de yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Görgüzel, güzellik önerileriyle de şaşırtıyor.

Erkek spermi önerisi

Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel, bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

"Yavrum benim"

Şarkıcı bu kez, takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisi, şarkıcının paylaşımının altına 'Yavrum benim harikasın, yerim seni' yazdı.

"Hadsiz"

Güzel şarkıcı, gelen yoruma sinirlendi. Takipçisine yanıt olarak, "Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..." dedi.