Şarkıcı Selena Gomez Paris'te! Köpük banyosu yaptığı anları yayınladı Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Paris'te köpük banyosu yaptı! İddialı fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kanadalı meslektaşı Justin Bieber ile aşkla yıllarca konuşulan Selena Gomez, kötü bir ayrılık yaşamış; yıllarca toparlanamamıştı.

Aşka küsen ve başarısız ilişkiler yaşayan Gomez, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başlamıştı.

31 yaşındaki Selena Gomez, geçtiğimiz haftalarda ise Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu.

“O benim her şeyim"

Bu aşkla ilgili yapılan yorumlara cevap veren Gomez, “O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek.” diye yazmıştı.

Gomez, son olarak 429 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Köpük banyosu yaptı

Paris'e yaptığı seyahat sırasında kaldığı lüks otelin küvetinde köpük banyosu yaparken çekilen bir karesini yayınlayan Gomez, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.