Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasına damga vuran Semicenk, ünlü olduğu günden beri konserden konsere koşmaya devam ediyor.

Yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı, önceki gün de sevenleriyle bir araya geldi.

EZAN ARASI

Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Semicenk, sahne aldığı yerlerde ezan okunmadan önce seyircilerden izin isteyip ezan okunduktan sonra sahnesine devam etmek istediğini söyledi.

Sahnesine birkaç dakika ara veren ünlü isim, ezan okunduktan sonra şarkıclarını söylemeye devam etti.