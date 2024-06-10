Şarkıcı Serdar Ortaç alkol ve sigarayı bıraktığını açıklamıştı! Sahnedeki son haline tepki yağdı Harbiye konserine alkollü çıkan Serdar Ortaç, hayranlarına sigarayı ve alkolü bırakacağı sözünü vermişti. Sözünü tutamayan ünlü şarkıcı son konserinde de olay yarattı.

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ensonhaber.com

Alkol ve kumar alışkanlığı yüzünden zor zamanlar geçiren ve yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de konser vermiş ve ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü.

Olaylı konser sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşan Serdar Ortaç, zararlı alışkanlıklarından kurtulacağını açıklamıştı.

"Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu. Ortaç, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma teşekkür ediyorum beni tedavi ettiği için."

Sözünde durmadı

Dün akşam sahne alan Serdar Ortaç'ın sözünde durmadığını ortaya çıktı.

Şarkının sözlerini unutan Ortaç, orkestra ekibine neydi bunun sözleri diyerek seslendi.

"Hatırlayamayacağım"

Ayakta durmakta da güçlük çeken Serdar Ortaç, gitaristine dönerek "Bir daha yap hatırlayacağım" diyerek serzenişte bulundu. Ardından ise, "Hatırlayamayacağım" demekle yetindi.

"Viski verin"

Daha sonra sarhoş olduğunu kabul eden ünlü şarkıcı, "Evet sarhoşum kabul ediyorum. İçki versene, viski verin." diye konuştu.

Ortaç'ın konserine gelenlerin, bu görüntü karşısında isyan edip, bilet ücretlerinin iadesini istedikleri iddia edildi.