Şarkıcı Serdar Ortaç yine sarhoş! Yardımcısı canlı yayını zorla kapattırdı Sosyal medyada sürekli yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen ve sık sık alkollü şekilde açıklamalar yapan Serdar Ortaç, yine sarhoş şekilde yayın açtı.

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ensonhaber.com

Pop müziğinin usta ismi Serdar Ortaç, sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı son olarak, yaptığı bir canlı yayınla yine adından söz ettirdi. Instagram hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç yine sarhoştu.

Ortaç, canlı yayında şunları söyledi:

"Sarhoşum"

"Bana b.k atıyorsunuz ama hepiniz mutsuzsunuz. Sarhoşum, sarhoş. Rabbime yaklaşmadığınız sürece mutlu olamayacaksınız.

Kadınların, kızların memesini orasını burasını... Siz böyle devam edin hiçbir yere varamayacaksınız."

"Kapat yayını"

Gelen "Kapat yayını" yorumlarına sinirlenen Ortaç, "Oğlum bana niye yayını kapattırıyorsun? Sonunda herkes benim dediğimi yapacak. Sonunda herkes benim istediğimi yapacak. Ben yapamadım ama millet yapacak." diyerek canlı yayına devam etti.

Yardımcısı gelip araya girdi. "Serdar Bey, bana söz vermiştiniz" diyerek telefonu şarkıcının elinden zorla alıp, canlı yayını kapattı.