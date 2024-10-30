Şarkıcı Shawn Mendes: Cinselliğimi yeni keşfediyorum

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Camila Cabello ve Sabrina Carpenter ile tutuştuğu aşk üçgeni ile çok konuşulan şarkıcı Shawn Mendes, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Aşk hayatındaki sansasyonlarla gündeme gelen Mendes, ABD’nin Colorado eyaletinde konser verdi.

"CİNSELLİĞİMİ YENİ YENİ KEŞFEDİYORUM"

Şarkıcı, “çoğu kişi gibi cinselliğini yeni yeni keşfetmeye çalıştığını” söyledi.

Sürekli medyada "eşcinsel" olduğu iddialarının sürülmesine tepki gösteren genç şarkıcı, bu konuda kafasının nasıl karışık olduğunu, “Bazen biliyorum, bazen de bilmiyorum. Bu çok korkutucu geliyor çünkü toplumun bu konuyla ilgili söyleyeceği çok şey var.” diyerek anlattı.

"CİNSELLİK ÇOK GÜZEL VE KARIŞIK"

Mendes, “15 yaşındakilerin yaptığı çoğu şeyi yapmadım ve kendimle ilgili bu yaşta keşfedilmesi gereken yönlerimi bulamadım. İnsanlar cinselliğimle ilgili çok fazla yorumda bulunuyor, ancak bu saçma, çünkü cinsellik çok güzel ve karışık bir şey, kalıplara yerleştirmesi zor.” diye konuştu.

EŞCİNSELLİK İDDİALARINI REDDETTİ

Ünlü şarkıcı, geçmişte eşcinsel olduğuna dair çıkan spekülasyonlara yönelik "İnsanlar bir şeyleri varsaydığında çok sinirleniyorum, çünkü herkesin benim gibi bir destek ağı olmayabilir ve bu onları kötü etkileyebilir.” açıklamasında bulunarak iddiaları reddetti.