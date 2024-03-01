Şarkıcı Sıla'dan evlilik sorusuna cevap verdi: "Akıştayım" Daha önceki ilişkilerinde umduğunu bulamayan ünlü şarkıcı Sıla, önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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ensonhaber.com

Uzun zamandır oyuncu İlker Kaleli ile birlikte olan şarkıcı Sıla, ilişkisi hakkında konuştu.

Pandemi döneminde başlayan beraberliğini sürdüren ikili, beraber müzik yapmalarıyla gündeme gelmişti.

Son olarak Sıla, katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sıla’ya, sevgilisi İlker Kaleli soruldu. Gelen soru üzerine ise Sıla, “İlker il dışında olduğu için ben tek katıldım.” yanıtını verdi.

"Akış içinde hayatı yaşama taraftarıyım"

Gazetecilerin, ‘Evlilik düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise Sıla, “Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. Ben akış içinde hayatı yaşama taraftarıyım. Her şey yolunda, en önemlisi ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuzdur.” yanıtını verdi.

“İçim şişti evlilikten”

Basın mensuplarının “İlker Bey evlilik istiyor mu?” sorusuna ise Sıla, gülerek “İçim şişti evlilikten.” cevabını vererek etkinliğe katıldı.