Şarkıcı Sıla'nın sahne paylaşımına yorum yağdı! "Silikon fırlamış" Sahnesinden kareleri sosyal medyada paylaşan Sıla'nın karesini görenler göğsünün dışarı çıktığını sandı.

Haber Merkezi

Yazı konser maratonuyla geçiren ünlü şarkıcı Sıla, sahnelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu ilişkisi devam eden Sıla, son sahnesindeki bazı anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şarkıcının sahne tarzı ve pozlarına sosyal medyada yorum yağdı. Bir kare ise en çok konuşulanlardan oldu.

BİR KAREYE YORUM YAĞDI

Afyonkarahisar Dünya Moto Festivali kapanış konserinden karelerini paylaşan Sıla'nın göğsünün göründüğü karesine yorum yağdı.

Sıla'ya takipçileri "Silikon fırlamış" yazdı