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    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı

    Ünlü şarkıcı Simge, bin liraya kiralanan lüks şezlonglar yerine, karavanla tatil yapmayı tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 18:11
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    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı

    Karavan sahibi olan Simge, yaz tatiline başladı.

    İzmir-Gümüldür'deki kamp alanına karavanını park eden ünlü şarkıcı, "Neden böyle bir tatil istediniz?" sorusunu yanıtladı.

    KARAVAN YOLCULUĞU İLHAM VERİYOR

    Ekonomik ve hijyenik olmasından öte, karavan tatilinin daha eğlenceli olduğu belirten Simge, "Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli. Ayrıca kendimi çok daha özgür hissediyorum. İstediğimiz an rotayı değiştiriyoruz. Ben de şezlong yerine harika bir hamak var. Karavanımla yolculuk bana ilham da veriyor." ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı #1

    5 AĞUSTOS'TA HARBİYE

    Kariyerinin ilk İstanbul Harbiye Açıkhava Konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi verecek olan Simge, o geceye özel hazırlanırken tatilde her sabah sporu da ihmal etmiyor...

    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı #2

    INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

    Güzel şarkıcı, karavanın önünde karın çalışırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı #3

    HANGİ ÜNLÜLERİN KARAVANI VAR

    Karavanı olan diğer ünlüler ise şöyle: Kadir Doğulu – Neslihan Atagül, Erkan Can Güven Kıraç, Bennu Yıldırımlar, Şevval Sam, Volkan Konak.

    Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı #4

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