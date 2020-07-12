Şarkıcı Simge, karavanla tatile çıktı

Ünlü şarkıcı Simge, bin liraya kiralanan lüks şezlonglar yerine, karavanla tatil yapmayı tercih etti.

Karavan sahibi olan Simge, yaz tatiline başladı.

İzmir-Gümüldür'deki kamp alanına karavanını park eden ünlü şarkıcı, "Neden böyle bir tatil istediniz?" sorusunu yanıtladı.

KARAVAN YOLCULUĞU İLHAM VERİYOR

Ekonomik ve hijyenik olmasından öte, karavan tatilinin daha eğlenceli olduğu belirten Simge, "Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli. Ayrıca kendimi çok daha özgür hissediyorum. İstediğimiz an rotayı değiştiriyoruz. Ben de şezlong yerine harika bir hamak var. Karavanımla yolculuk bana ilham da veriyor." ifadelerini kullandı.

5 AĞUSTOS'TA HARBİYE

Kariyerinin ilk İstanbul Harbiye Açıkhava Konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi verecek olan Simge, o geceye özel hazırlanırken tatilde her sabah sporu da ihmal etmiyor...

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Güzel şarkıcı, karavanın önünde karın çalışırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

HANGİ ÜNLÜLERİN KARAVANI VAR

Karavanı olan diğer ünlüler ise şöyle: Kadir Doğulu – Neslihan Atagül, Erkan Can Güven Kıraç, Bennu Yıldırımlar, Şevval Sam, Volkan Konak.